'Nieuwe Premier League-club neemt contact op met PSV over Ibrahim Sangaré'

PSV moet nog altijd vrezen voor een vertrek van Ibrahim Sangaré. De Ivoriaanse sterkhouder wordt al langere tijd gelinkt aan een overstap naar de Premier League. Nottingham Forest maakte al werk van de middenvelder, al lijkt de Engelse club nu ineens concurrentie te hebben gekregen. Football Insider meldt dat West Ham United de opties onderzoekt.

Datzelfde medium wist dat Nottingham Forest er vooralsnog niet uit is gekomen met PSV over Sangaré. De Ivoriaan heeft volgens Football Insider een vertrekclausule van 32 miljoen euro in zijn contract staan. Nottingham Forest wilde de middenvelder één jaar huren en vervolgens kopen voor ruim 21 miljoen euro, maar PSV ging hier niet mee akkoord.

West Ham hield de gang van zaken nauwlettend in de gaten en heeft inmiddels contact opgenomen met de Eindhovense club. Het is nog onduidelijk hoe concreet die interesse daadwerkelijk is. West Ham, dat deze zomer flink veel geld verdiende door de uitgaande transfer van Declan Rice, deed al eerder zaken in de Eredivisie.

The Hammers gingen aan de haal met oud-Ajax-middenvelder Edson Álvarez en gaan op korte termijn opnieuw zaken doen in Amsterdam. Zowel Maurice Steijn als Mohammed Kudus zelf kondigden donderdagavond al aan dat een vertrek nabij is. De kans is ontzettend groot dat de Ghanees spoedig gaat tekenen in Londen.