Nijhuis geeft tekst en uitleg bij nieuwe regel in de Eredivisie en Eerste Divisie

De handsregel in het betaalde voetbal is deze zomer wederom op de schop gegaan. Vorig seizoen werd afgesproken dat hands altijd strafbaar en een strafschop is, maar daar is de UEFA op teruggekomen. Arbiter Bas Nijhuis geeft in Vandaag Inside tekst en uitleg bij de nieuwe regels (zie onder). "Ze willen meer bescherming voor de verdedigers, dat ze niet met hun handen op de rug moeten staan."

Ook ging Nijhuis nog kort in op de nieuwe regels rondom het protesteren van spelers en trainer in het Nederlandse betaalde voetbal, dat altijd bestraft moet worden met geel. “Wij vinden dat wel fijn. Als we dat een aantal weken doen, dan wordt het wel minder. Toen dat verkondigd werd in Zeist, keek iedereen wel richting mij, ja”, glimlachte Nijhuis, die bij zijn openingsduel in de Eerste Divisie als enige geen enkele kaart trok. “Maar iedereen heeft zich voorbeeldig gedragen”, verdedigde hij zich in het tv-programma daarvoor.

Presentator Wilfred Genee vroeg nog aan de leidsman of hij een overstap naar Saudi-Arabië zou overwegen als er aan financieel aantrekkelijk aanbod kwam. "Nee, dat trekt me niet zo. Of je moet echt zeggen dat je er een. jaar voor het geld heengaat", aldus Nijhuis. "Ik vind buitenlandse wedstrijden altijd wel leuk, maar ook alles erom heen. Ik zie me daar niet wekenlang zitten." Voor een langere tijd in Saudi-Arabië verblijven, ziet de scheidsrechter van dit weekend Vitesse-PSV echter niet zitten.