Nu al crisis in Nijmegen: boze supporters van NEC wachten spelersbus op en eisen ontslag

Boze supporters van NEC hebben vrijdagnacht de spelersbus bij terugkomst bij De Goffert opgewacht. Met name hoofdtrainer Rogier Meijer moest het ontgelden, zo meldt Omroep Gelderland.

NEC ging vrijdagavond met 2-1 onderuit bij het gepromoveerde Heracles Almelo. Het was voor de Nijmegenaren de tweede nederlaag in het nog prille seizoen. Bij de seizoensouverture leed de ploeg van Meijer een pijnlijke thuisnederlaag tegen Excelsior (3-4).

Het is volgens bovengenoemd medium nu al crisis met een hoofdletter C bij NEC. Na afloop van het duel met Heracles klonk het 'schaam je kapot' en 'Meijer rot op' in het uitvak. Een paar uur later wachtten zo'n honderd fans de spelersbus op. De woede richtte zich vooral op Meijer, terwijl Bram Nuytinck in gesprek ging met de fans en het voor zijn trainer opnam.

Zo staat de positie van Meijer al heel vroeg in het seizoen onder druk. "Dat zij zo. Wat moet ik daarover zeggen? Ik heb daar weinig tot geen invloed op. Ik probeer met de staf en de spelers keihard te werken en dat hebben we vandaag gedaan. Dat is wat ik doe en de rest dat zien we wel. Dingen zijn beter gegaan dan vorige week, maar uiteindelijk gaat het om het resultaat", reageert de trainer gelaten.