Ogen van Geertruida spuwen vuur richting Lang, maar slechts voor heel kort

Een opvallend opstootje tijdens de slotfase van de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV. Lutsharel Geertruida was woest op Noa Lang na een onderling duel op het middenveld. De twee spelers stonden met de hoofden tegen elkaar en kregen allebei, zoals de nieuwe regels voorschrijven, een gele kaart van arbiter Allard Lindhout. De ruzie was snel vergeven en vergeten, want Geertruida en Lang gaven elkaar een knuffel. De aanvaller van PSV zei nog iets tegen de aanvoerder van Feyenoord, die hij kent van het Nederlands elftal.

© ESPN