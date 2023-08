Ook PSV onderzoekt optie die voor Feyenoord en Ajax te duur was; transfer zou gevolgen kunnen hebben voor Babadi

PSV lijkt de komst van Charles de Ketelaere uit het hoofd te kunnen zetten en schakelt volgens het Eindhovens Dagblad door naar een nieuwe optie. Voormalig Feyenoord-en Ajaxtarget Arsen Zakharyan is in beeld bij de Eindhovenaren. PSV ziet de aanvallende middenvelder als alternatief, maar heeft zich nog niet concreet gemeld bij Dinamo Moskou.

Naar verluidt verlangt de Russische club naar zo’n twaalf miljoen euro, waar ook nog een aantal bonussen overheen kunnen komen. Zakharyan is bij PSV slechts in beeld. De Eindhovenaren bekijken volgens het ED meerdere opties om een vervanger van de naar RB Leipzig vertrokken Xavi Simons te halen.

Dinamo Moskou voert op dit moment gesprekken met RC Strasbourg. Eerder spraken Lazio en Feyenoord al met de Russische club over een transfer van Zakharyan. Destijds bleek de middenvelder te beschikken over een te hoog prijskaartje, waardoor Feyenoord afhaakte. Ook Ajax was geïnteresseerd in Zakharyan. Het is nog maar de vraag of PSV wel kan voldoen aan de hoge transfersom.

Babadi

Mochten de Eindhovenaren daadwerkelijk zaken doen met Dinamo Moskou, verandert het perspectief voor Isaac Babadi wellicht. De jonge middenvelder, die vooralsnog uitzicht heeft op een basisplaats, kan naar verluidt op korte termijn bijtekenen. Babadi heeft de intentie om te blijven, maar vraag en aanbod liggen nog behoorlijk ver uit elkaar.