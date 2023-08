Oostenrijkse kranten trekken allemaal een duidelijke conclusie na PSV - Sturm Graz

Sturm Graz was dinsdagavond geen partij voor PSV, zo wordt ook in Oostenrijk erkend. De kranten in Oostenrijk erkennen na de 4-1 nederlaag allemaal dat Sturm Graz normaal gesproken uitgeschakeld is in de Champions League-voorrondes.

Der Standard spreekt van een terechte nederlaag tegen een 'superieur' PSV. "De uitslag was nog bijna flatteus te noemen voor Sturm Graz, want de nederlaag had nog een stuk pijnlijker kunnen zijn." PSV was volgens de krant 'heel balvast, sneller, behendiger en kende dankzij de ruit op het middenveld geen moeite met het systeem van Graz.' Men concludeert: "Net als vorig jaar lijkt de Champions League-droom te stranden in de voorronde."

Artikel gaat verder onder video

De krant Kurier trekt dezelfde conclusie. "Sturm Graz staat op het punt om uitgeschakeld te worden", klinkt het. "De Nederlanders waren een maat te groot. In het voetbal is de scheidslijn tussen euforie en ontgoocheling soms klein. Na de perfecte start in de competitie (zes punten uit twee duels, red.) reisden de fans uit Graz met veel vertrouwen en hoop naar Eindhoven. Maar na vier minuten stonden ze weer met beide benen op de grond."

Volgens de Kleine Zeitung werd Sturm Graz simpelweg geconfronteerd met 'een groot kwaliteitsverschil'. De krant citeert ook uit het eerste interview dat middenvelder Stefan Hierländer na het duel gaf. Hij sprak van 'een bittere avond'. "Als de basiselementen niet goed gaan, dan word je weggespeeld. We waren steeds te laat en liepen achter de bal aan", zei de aanvoerder. "Dat is waarom deze wedstrijd zo is verlopen."

"CL, vaarwel?", vraagt Kronen Zeitung zich af, de grootste krant van Oostenrijk. "De Champions League is ver weg voor Sturm Graz, dat nu met de rug tegen de muur de returnwedstrijd moet spelen." De krant memoreert dat PSV in het seizoen 2021/22 in de groepsfase van de Europa League met dezelfde cijfers won in een uitwedstrijd tegen Sturm Graz en trekt de conclusie: "Het Champions League-avontuur is normaal gesproken voorbij."