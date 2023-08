PSV walst in de eerste helft over Sturm Graz heen en kan de volgende ronde al ruiken

PSV heeft dinsdagavond een grote stap gezet richting de play-offs voor de Champions League. De Eindhovenaren waren op eigen veld een paar maatjes te groot voor Sturm Graz: 4-1. Doelpunten van Isaac Babadi, Luuk de Jong (tweemaal) en Ibrahim Sangaré bezorgden Peter Bosz een puike start van zijn Europese campagne met PSV.

Het ging na afloop van de ontmoeting tussen Feyenoord en PSV vooral over Noa Lang en dat was natuurlijk niet zo gek. De van Club Brugge overgekomen aanvaller maakte in De Kuip zijn officiële debuut voor PSV en bezorgde zijn nieuwe club meteen de eerste prijs van dit seizoen. Lovende kritieken waren er na afloop ook voor Babadi. De jonge middenvelder speelde zijn wedstrijden vorig seizoen nog voor Jong PSV, maar staat inmiddels voor een doorbraak in de hoofdmacht.

Artikel gaat verder onder video

Peter Bosz zag geen reden om zijn basisploeg te wijzigen voor het thuisduel met Sturm Graz, wat betekende dat Babadi wederom aan de aftrap verscheen. De aanvallende middenvelder maakte voor het eerst zijn opwachting in een Europees duel, maar daarvan was hij niet onder de indruk. Dat bleek al na vier minuten, toen hij op aangeven van Johan Bakayoko PSV al vroeg op voorsprong schoot. Veel tijd en ruimte had Babadi niet, maar Kjell Scherpen was desondanks kansloos op diens inzet: 1-0.

De vroege openingstreffer gaf PSV vanzelfsprekend vleugels. Wie dacht dat we een gelijk opgaande strijd te zien zouden krijgen, kwam nogal bedrogen uit. De thuisploeg was in de eerste helft veel te sterk voor de Oostenrijkers. Na een uitstekende actie van Babadi legde Johan Bakayoko de bal op het hoofd van Luuk de Jong, die met een fraaie kopbal de score verdubbelde. Het bleef stormen voor het Oostenrijkse doel en dat leidde nog voor de pauze tot de derde Eindhovense treffer: De Jong was er als de kippen bij om in de rebound zijn tweede van de avond te maken.

Patrick van Aanholt dacht ook nog een duit in het zakje te doen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Kort daarvoor had Jon Gorenc Stankovic wat teruggedaan namens de gasten. Hij kopte raak uit een hoekschop, een smetje op een verder uitstekende eerste helft van PSV. De formatie van Bosz ging na de pauze verder waar het was gebleven. Doelpunten bleven in eerste instantie weliswaar uit, maar de combinaties waren bij vlagen van een heel hoog niveau. Fraai was de passeerbeweging van Bakayoko op de achterlijn, waarna Van Aanholt via Noa Lang een grote kans op de 4-1 kreeg. De inzet van de verdediger ging echter naast.

PSV met anderhalf been in de play-offs

Het was het startsein voor een fase waarin PSV, na een kalme start van de tweede helft, de ene na de andere goede mogelijkheid op de vierde kreeg. Maar in navolging van Van Aanholt slaagden ook De Jong en Bakayoko er niet in het verschil uit te breiden tot drie treffers. PSV bleef jagen op de 4-1 en deed dat met succes, want Ibrahim Sangaré kopte een kleine twintig minuten voor tijd uitstekend raak uit een vrije trap. De Ivoriaan behoorde ook tegen Sturm Graz tot de uitblinkers bij PSV. En wie had dat bij aanvang van dit seizoen gedacht. Sangaré kon vorig jaar al de overstap maken naar de Premier League en werd ook in de afgelopen weken gelinkt aan een transfer naar Engeland, maar hij is nog altijd 'gewoon' PSV'er. Misschien blijft hij dat ook wel. Bosz houdt de middenvelder graag in Eindhoven.

Op transfergebied zal er nog wel het een en ander gebeuren bij PSV. Ook achterin. De roep om defensieve versterkingen klinkt al geruime tijd en die leken met het oog op Champions League-plaatsing ook noodzakelijk. De volgende ronde bereiken zal PSV echter ook wel lukken met de huidige groep. Ook in de tweede helft kwam het elftal van Bosz niet in de problemen. Sturm Graz kreeg in de slotfase nog wel een aardige mogelijkheid op de 4-2, maar gelukkig voor de thuisploeg verdween de bal naast het doel. Het bleef zodoende bij 4-1, waardoor de nummer twee van het afgelopen Eredivisieseizoen al een klein beetje mag denken aan Rangers FC. Of wordt het toch Servette?