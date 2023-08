Dinamo Zagreb wint zonder Feyenoord-doelwit Ivanusec; Sutalo staat wel op het veld

Dinamo Zagreb heeft zich zonder moeite geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League. De Kroatische topclub won met 0-2 van FC Astana, na de eerdere 4-0 zege voor eigen publiek. Feyenoord-doelwit Luka Ivanusec zat negentig minuten op de bank.

Volgens 1908.nl ontbrak Ivanusec in de basiself omdat een uitgaande transfer in aantocht is, mogelijk naar Feyenoord. Ajax-doelwit Josip Sutalo stond wel aan de aftrap en werd halverwege de tweede helft gewisseld. Mahir Emreli en Antonio Marin namen de doelpunten voor hun rekening. Dinamo neemt het in de volgende ronde op tegen AEK Athene.

Dinamo wil Ivanusec graag behouden tot het eind van de Champions League-voorrondes, om de kans op het bereiken van de groepsfase te maximaliseren. De aanvaller bewees thuis tegen Astana nog zijn waarde met een hattrick en droeg voor een groot deel bij aan de 4-0 overwinning.

Er is nog geen sprake van een akkoord tussen Feyenoord en Dinamo. Het meest recente bod zou rond de 8,3 miljoen euro hebben bedragen. Daarmee wordt de vraagprijs van Dinamo genaderd. Zijn absentie in de selectie zorgde in ieder geval voor dolenthousiaste Feyenoord-fans op X, het voormalige Twitter.

Sutalo

Voor Sutalo lijkt een transfer dus nog niet nabij. Ajax ontving dinsdag wel belangrijk nieuws over het doelwit. De verdediger van Dinamo wordt al een tijdje gelinkt aan een overstap naar Amsterdam, waar hij gezien wordt als de nieuwe leider van de defensie. Sutalo werd recent ook gelinkt aan Fiorentina en Napoli, maar deze clubs lijken inmiddels een ander doelwit op het oog te hebben. Daardoor lijkt Ajax meer kans te maken op zijn komst. Lees hier het volledige artikel.