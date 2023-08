'Ajax krijgt belangrijk nieuws uit Italië over strijd om Josip Sutalo'

Ajax heeft mogelijk belangrijk nieuws ontvangen rondom transfertarget Josip Sutalo. De verdediger van Dinamo Zagreb wordt al een tijdje gelinkt aan een overstap naar Amsterdam, waar hij gezien wordt als de nieuwe leider van de defensie. Sutalo werd recent ook gelinkt aan Fiorentina en Napoli, maar deze clubs lijken inmiddels een ander doelwit op het oog te hebben.

Zo weet sportjournalist Alfredo Pedulla dat Fiorentina ook concrete interesse zou hebben in Yerry Mina. De finalist van de Conference League van het afgelopen seizoen zou in onderhandeling zijn met de club over een overgang. Ook oud-FC Barcelona-verdediger Mina lijkt oren te hebben naar een overstap naar Florence.

Artikel gaat verder onder video

Ook Napoli werd afgelopen periode genoemd als mogelijke nieuwe eindbestemming van Sutalo. De kampioen van de Serie A zou echter andere prioriteiten hebben. Florian Plettenberg, journalist van de Duitse tak van Sky Sport, weet dat Napoli werk gaat maken van Konstantinos Mavropanos. De Griek, die ook in Engeland opties heeft, zou voor zo’n twintig miljoen euro over kunnen komen van VfB Stuttgart.

Dat zou betekenen dat twee geduchte concurrenten van Ajax afhaken in de strijd om, misschien wel, de belangrijkste target van de Amsterdammers. Sutalo wordt al een tijdje gelinkt aan een overstap naar de ploeg van Maurice Steijn. Omdat hij nog met Dinamo Zagreb strijdt voor een plekje in de groepsfase van de Champions League duren de onderhandelingen wat langer.