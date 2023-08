Opstelling PSV: Peter Bosz gooit achttienjarig talent voor de leeuwen en verrast in verdediging

De opstelling van PSV voor de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord is bekend. Peter Bosz gooit in de eerste officiële wedstrijd van het seizoen Isaac Babadi voor de leeuwen, terwijl Jordan Teze op de rechtsbackpositie de voorkeur krijgt boven Shurandy Sambo.

Het Eindhovense doel wordt in De Kuip verdedigd door Walter Benítez, die de voorkeur krijgt boven Joël Drommel. Waar Sambo na een goede voorbereiding leek af te stevenen op een basisplaats, start Teze als rechtsback. André Ramalho, Olivier Boscagli en Patrick van Aanholt completeren de verdediging.

Het middenveld wordt gevormd door Ibrahim Sangaré, Isaac Babadi en Joey Veerman. Babadi is een achttienjarig talent dat nog geen enkele officiële wedstrijd in het eerste elftal van PSV speelde. Hij krijgt een kans nu Xavi Simons is vertrokken en Guus Til nog niet wedstrijdfit is.

Voorin maken Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Noa Lang de dienst uit. De Jong krijgt de voorkeur boven zomeraanwinst Ricardo Pepi, terwijl Lang als linksbuiten zijn officiële debuut voor PSV maakt.

De strijd om de Johan Cruijff Schaal gaat om 20.00 uur van start. Hier lees je waar de wedstrijd is te bekijken.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Sangaré, Babadi, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang