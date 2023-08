Oranje Leeuwinnen staan voor ontknoping groepsfase: hoe laat begint het en op welke zender?

De Oranje Leeuwinnen staan op de rand van plaatsing voor de knock-outfase van het WK. Eigenlijk hoeft vrijwel niemand meer rekening te houden met uitschakeling. De ploeg van Andries Jonker speelt namelijk tegen WK-debutant Vietnam. Dat land verloor de eerdere duels en mag geen bedreiging vormen voor Nederland. Tóch gaan de Leeuwinnen, vandaag om 9.00 uur, vól in de aanval. Op welke tv-zender is de wedstrijd te zien?

Vietnam – Nederland op tv

De voetbaldames hebben een recordoverwinning nodig om als groepshoofd te eindigen. Voor de Leeuwinnen is die eindklassering cruciaal, want daarmee zou het Zweden ontlopen. De clash begint zoals gezegd om 9.00 uur en is in zijn geheel te volgen via NPO 1. De voorbeschouwing van het duel start al om 8.15 uur.

WK-campagne Oranje Leeuwinnen

Oranje startte het WK met een nipte 1-0 overwinning op Portugal. Dankzij die overwinning kon het met een goed gevoel richting het affiche met de Verenigde Staten, die winnaar van de afgelopen edities van het WK voor vrouwen. Ondanks een fors verschil in schoten in het voordeel van de Amerikaanse voetbaldames, wist Nederland de stand op een 1-1 te houden. Omdat de VS met 3-0 won van Portugal, zijn zij op dit moment groepshoofd. Oranje zal dus flink wat doelpunten moeten gaan maken tegen Vietnam.