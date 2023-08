Oranje Leeuwinnen voltooien missie en eindigen na monsterzege op Vietnam als groepswinnaar

Nederland heeft zich met groot vertoon van macht als groepswinnaar geplaatst voor de achtste finale van het WK. Een gammel Vietnam had geen antwoord op de ongekende aanvalsdrift van de Oranje Leeuwinnen en werd met 0-7 genadeloos afgestraft. Dankzij deze royale overwinning kroop Nederland over de Verenigde Staten heen en speelt het als poulewinnaar aanstaande zondag in Sydney tegen de nummer twee uit poule G.

Bij Oranje herstelden Van der Gragt en Pelova tijdig van een griepvirus en waren fit genoeg voor een basisplaats. Daarnaast verving Snoeijs andermaal de nog niet volledig herstelde Beerensteyn in de punt van de aanval, waardoor de ploeg van Andries Jonker met exact dezelfde elf vrouwen begon als tegen de Verenigde Staten.

Artikel gaat verder onder video

Binnen een kwartier lepelde Martens Oranje met veel gevoel op voorsprong en Snoeijs zorgde - met een bekeken schot - voor een ongekende droomstart. Het telraam kon er direct bij worden gepakt, want Brugts vond met een afstandsschot de kruising én Roord liep uit een voorzet de 0-4 binnen. Vietnam had na een dubbele wissel nog steeds geen antwoord op de continue positiewisselingen van de Oranje Leeuwinnen. Nederland speelde zorgvuldig en op slag van rust tekende Van de Donk uit de rebound voor de 0-5.

Tijdens deze derde groepswedstrijd was doelsaldo heilig én na een riante voorsprong bij rust hoefde Nederland zelf niet meer in de achtervolging. Nederland kon het ritme uit de eerste helft niet direct vinden, maar na een klein uur deed Brugts - met wederom een briljant afstandsschot - maar weer eens een duit in het zakje. Bondscoach Jonker kon ondertussen enkele spelers sparen en maakte van Wieke Kaptein de jongste WK-debutant ooit bij de Oranjevrouwen. Net als Brugts schoot Roord in de slotfase haar tweede van de avond tegen de touwen. Zo tankte Nederland zelfvertrouwen en werd Vietnam met een 0-7 nederlaag naar huis gestuurd. Het was de grootste Nederlandse overwinning ooit op een WK.

Dankzij deze monsterscore op het schriele Vietnam speelt Nederland als groepshoofd aanstaande zondag om 4:00 uur ’s nachts (Nederlandse tijd) in Sydney tegen de nummer twee uit poule G. Het heeft er alle schijn van dat Zuid-Afrika en Italië morgen in een onderling duel uit gaan maken wie de opponent van de Oranje Leeuwinnen wordt. Zij spelen morgenochtend om 9.00 uur Nederlandse tijd.