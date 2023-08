Paris Saint-Germain informeerde recentelijk bij PSV voor de diensten van Teze

Paris Saint-Germain heeft recentelijk geïnformeerd bij PSV voor de diensten van Jordan Teze (23). De rechtspoot van de Eindhovenaren werd in het geruchtencircuit gelinkt aan de Franse topclub, die eerder Xavi Simons terughaalde en volgens PSV-watcher Rik Elfrink is er inderdaad navraag gedaan door de Franse topclub.

Dat schrijft de journalist van het Eindhovens Dagblad op X, voorheen Twitter. “PSG heeft niet lang geleden een keer voorzichtig geïnformeerd naar Teze”, weet Elfrink. Concreet is het echter nog niet rondom Teze, die sowieso erg goed in de markt ligt en eerder genoemd werd bij verschillende clubs uit Duitsland, Frankrijk en Spanje. “Meer nu niet en ze hebben zich ook niet bij PSV gemeld.”

Artikel gaat verder onder video

Teze leek deze zomer te kunnen vertrekken bij PSV, maar vooralsnog is trainer Peter Bosz erin geslaagd om de verdediger te behouden. Eerder wilde de oefenmeester de rechtspoot al naar Olympique Lyon halen, waarmee hij liet blijken gecharmeerd van hem te zijn. Bij PSV wordt Teze tot dusver gebruikt als rechtsachter, terwijl hij in de voorbereiding nog aangaf dat zijn voorkeur in het centrum van de achterhoede lag.

Preview Eredivisie 2023/24! 🇳🇱 De landskampioen, tegenvallende aankopen en de mooiste shirts!

Door de PSV opgeleide verdediger heeft nog een contract tot 2025, waardoor financieel gezien een verkoop in deze zomer wel interessant zou kunnen zijn voor zijn werkgever. Zeker gezien de bedragen die PSG deze window wederom op tafel smeet voor verschillende spelers: voor aanvaller Gonçalo Ramos wordt na een jaar huren 80 miljoen euro betaald. Manuel Ugarte kostte 60 miljoen euro, Lucas Hernández 45 miljoen euro. Daartegenover staat het vertrek van grote sterren als Lionel Messi en Sergio Ramos, waar mogelijk Kylian Mbappé, Neymar en Marco Verratti nog bijkomen.