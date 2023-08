PEC Zwolle komt met statement over misdragingen na afloop van thuisduel met Sparta Rotterdam

PEC Zwolle vierde zaterdagavond na een jaar afwezigheid z’n rentree in de Eredivisie. De ploeg van trainer Johnny Jansen maakte weliswaar geen verkeerde indruk in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam, maar ging wel met 2-1 onderuit. Na afloop ging het echter, en zeker niet voor de eerste keer in Zwolle, over misdragingen van enkele supporters. De club heeft in een statement op de site gereageerd op het incident.

Het laatste fluitsignaal had nog maar net geklonken of het ging weer mis op de tribune. Een aantal ‘supporters’ van de thuisclub probeerde in het uitvak te komen. “PEC Zwolle verafschuwt de gebeurtenissen die zich hier hebben afgespeeld en stelt alles in het werk om de personen die zich hierbij ernstig hebben misdragen - en de club en duizenden goedwillende supporters in een kwaad daglicht hebben gezet - verantwoordelijk te houden voor hun daden en hierbij hard te straffen.”

Voor PEC Zwolle is het incident van zaterdagavond extra pijnlijk omdat de club het in de eerste Eredivisiewedstrijd sinds de promotie al moest doen zonder de harde kern. De Blauwvingers moesten de stavakken achter één van de doelen voor het thuisduel met Sparta leeg laten als straf voor het afsteken van fakkels bij de opkomst van spelers tijdens de laatste thuiswedstrijd in het afgelopen seizoen.

Tegen Sparta ging het desondanks weer mis. “Zaterdagavond is er door onze veiligheidsorganisatie direct gestart met het onderzoek naar de misstanden. Daarbij is de eerste stap altijd het analyseren van de videobeelden die uiteraard gemaakt zijn”, stelt PEC Zwolle. “Zo gauw er nieuwe informatie beschikbaar is, zullen wij dat via onze gebruikelijke kanalen bekendmaken.”