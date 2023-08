PEC Zwolle-fans misdragen zich wederom en klimmen over plexiglas richting uitvak

Een gedeelte van de fans van PEC Zwolle heeft zich zaterdagavond behoorlijk misdragen. Een deel van het stadion, de stavakken 2,3 en 4 op de noordtribune (Marten Eibrink tribune), moesten leeg blijven. Maar een deel van de supporters hield zich niet aan die maatregelen en klom over vakken heen richting het uitvak. Na het laatste fluitsignaal heeft een groep zelfs geprobeerd om zich toegang te verschaffen tot het uitvak.

PEC Zwolle kreeg de straf omdat de strafkaart van de KNVB vol met aantekeningen staat en daardoor kreeg het deze onvoorwaardelijke straf. Sowieso stond de gepromoveerde club bovenaan de lijst van clubs met boetes voor het wangedrag van de fans de laatste twee jaar. Gemiddeld betaalde het voor wedstrijden in Nederland liefst 83.750 euro aan boetes en tegen Sparta Rotterdam moesten er bepaalde vakken dus leeg blijven.

Artikel gaat verder onder video

Daar heeft een deel van de fans van PEC Zwolle zich niet aan gehouden en dus wachten er mogelijk weer nieuwe sancties. Na het duel zagen Sparta Rotterdam-supporters zelfs dat een kleine groep over het plexiglas van het uitvak probeerde te klimmen. “Niemand deed iets. Niemand. Veiligheid is kut bij PEC, schande”, schrijft een van de aanwezige Sparta Rotterdam-supporters na de 1-2 zege in Overijssel. "Beveiligers van Zwolle kwamen pas in actie toen de mafklappers weg werden gehaald door eigen Zwolle publiek", schreef een andere fan uit Rotterdam.

😡Bizarre en schandalige taferelen in Zwolle. Ver voor de aftrap waren de hoolies al naast het uitvak, doordat ze niet op hun eigen vak mochten. Na afloop een tiental imbecielen die over het plexi van uitvak wilden. Niemand deed iets. Niemand. Veiligheid is kut bij PEC, schande. pic.twitter.com/7PMh57WuDj — Peter van der Zwan (@petervanderzwan) August 12, 2023