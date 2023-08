Perez, Been en Van Dongen stomverbaasd na zien beelden: 'We dachten dat het Geertruida was!'

Yankuba Minteh was vrijdagavond verantwoordelijk voor de laatste actie van de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV. De invaller sprintte naar achteren en voorkwam met een vliegende tackle dat Yorbe Vertessen een vrije doortocht had richting het doel. De analisten van ESPN waren verbaasd dat Minteh zo'n ingreep in zijn mars had.

"Ik dacht dat het Geertruida was", zei Mario Been, waarna Milan van Dongen reageerde: "Wij dachten allemaal dat het Geertruida was." Kenneth Perez: "Wij liepen naar boven toen het gebeurde. Ik dacht: wauw, weer een goede verdedigende actie." Later zagen ze de beelden terug en merkten ze dat niet Geertruida, maar Minteh verantwoordelijk was voor de verdedigende actie. Minteh moest de ingreep wel doen, want Justin Bijlow was meegekomen bij een corner. Daardoor was het doel leeg en had Vertessen de 0-2 kunnen maken. Nadat Minteh de bal speelde met zijn tackle, floot Allard Lindhout voor het einde van de wedstrijd.

Been denkt dat Minteh goed wegkwam: "Ik ben blij dat hij de bal raakt. Dit was een kamikaze-actie." Perez vindt het echter belangrijk om de pijlsnelle aanvaller een compliment te maken. "Dit is wel hardheid. We zeggen weleens dat we in Nederland allemaal lief zijn. Hij raakt de bal. Natuurlijk, als hij de bal niet raakt is het gewoon een blinde tackle en krijg je rood. Maar hij raakt de bal, dus dan moet je ook kunnen zeggen dat het gewoon echt een geweldige tackle was. Het doel was leeg, dus hij moest wel. Nu was het maar de vraag of Vertessen het doel had geraakt, maar goed", lachte Perez, die al vaker liet blijken geen groot fan te zijn van de Belg.