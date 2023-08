Peter Bosz doet opvallende uitspraken na 4-1 zege en ziet maar twee lichtpuntjes bij PSV

PSV staat dankzij een afgetekende 4-1 overwinning op Sturm Graz met één been in de volgende ronde van de Champions League-kwalificatie. Vrijwel iedereen was na de wedstrijd positief over het spel van de Eindhovenaren, behalve Peter Bosz. De oefenmeester kon nog voldoende verbeterpunten halen uit het duel met de Oostenrijkse club. Wél had de 59-jarige trainer complimenten over voor twee spelers uit zijn ploeg. FCUpdate was aanwezig op de persconferentie en bracht de uitspraken van Bosz in beeld.

'Zij waren de twee spelers die erboven uitsprongen' | FCUpdate Persco