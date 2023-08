Peter Bosz maakt opstelling PSV voor duel met FC Utrecht bekend

Peter Bosz heeft de opstelling van PSV voor de seizoensopener tegen FC Utrecht bekendgemaakt. Ten opzichte van de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen Sturm Graz verandert de trainer niets. De wedstrijd tussen PSV en FC Utrecht wordt in het Philips Stadion gespeeld en gaat om 16.30 uur van start.

Het Eindhovense doel wordt tijdens de eerste Eredivisie-wedstrijd van het seizoen verdedigd door Walter Benítez. Voor hem staan, van rechts naar links, Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Patrick van Aanholt. Het middenveld van PSV wordt gevormd door Ibrahim Sangaré, Isaac Babadi en Joey Veerman. Voorin maken Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Noa Lang de dienst uit.

PSV is het seizoen met de winst in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord (0-1) en de zege op Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League (4-1) goed begonnen. De selectie van de Eindhovenaren is echter nog niet compleet. Jerdy Schouten zou zomaar de volgende versterking van PSV kunnen worden. PSV maakt serieus werk van de komst van de 26-jarige middenvelder van Bologna. Volgens PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad zou de transfer dit weekend nog rond kunnen komen.

Malik Tillman is reeds in Eindhoven neergestreken. De van Bayern München gehuurde middenvelder maakt tegen Utrecht zijn debuut in de wedstrijdselectie van PSV. De andere zomeraanwinst, Ricardo Pepi, staat in de pikorde voorlopig achter De Jong en komt ook hoogstens als invaller aan de bak.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt, Sangaré, Babadi, Veerman; Bakayoko, de Jong, Lang