Peter Bosz scoort punten met kritische aanpak: 'Het is goed dat hij daar juist op hamert'

Peter Bosz toonde zich ondanks de goede start van het nieuwe seizoen al behoorlijk kritisch op PSV. De nieuwe hoofdtrainer van de Eindhovenaren scoort daarmee duidelijk punten bij zijn spelers. Joey Veerman en Jordan Teze werden na de overwinning bij Sturm Graz gevraagd naar hun nieuwe oefenmeester.

Ook na het duel met Sturm Graz was Bosz niet helemaal tevreden. "De trainer zei dat er altijd dingen beter kunnen", vertelde Veerman voor de camera van Veronica. "Maar dat we bij vlagen goed gespeeld hebben. Ik denk ook dat dit het geval was, op een paar momentjes na. We gaven weer wat gemakkelijk de corners weg waaruit zij gevaarlijk konden worden. Als je iedere keer zegt dat het zo goed was, wordt iedereen gemakzuchtig. Het is wel goed dat hij daar juist op hamert."

Teze kreeg na afloop van de wedstrijd ook de vraag of hij de kritische houding van zijn trainer een goede zaak vindt. "Tuurlijk. Want als je te comfortabel bent, ga je niet meer het maximale eruit halen. Hij is iemand die alles altijd eruit wil persen. Het is voor mijn fijn dat ik veel wedstrijd speel en vaker in de basis sta. Maar ik denk niet per se dat ik nu een hogere status binnen de ploeg heb", was het duidelijke antwoord van de verdediger van PSV.

Bosz stipte na de met 1-3 gewonnen wedstrijd op bezoek bij Sturm Graz ook twee verbeterpunten aan voor zijn ploeg. "Met name het verdedigend staan als wij zelf de bal hebben. We moeten onze restverdediging beter organiseren. Zij werden eigenlijk alleen maar gevaarlijk als ze de bal lukraak wegschoten. Als wij die bal lieten stuiteren werd het gevaarlijk. En natuurlijk de spelhervattingen. Die moeten we beter verdedigen", aldus de coach tegenover Veronica.