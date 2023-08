Peter Bosz noemt ondanks Europees succes twee verbeterpunten voor zijn PSV

Peter Bosz was dinsdagavond grotendeels tevreden over het spel van zijn PSV. De oefenmeester liet zich de afgelopen dagen regelmatig kritisch uit over het voetbal van zijn eigen ploeg. Ook na de overwinning op bezoek bij Sturm Graz zag de veeleisende Bosz meerdere verbeterpunten.

PSV bereikte in Oostenrijk de play-offs richting de Champions League door Sturm Graz met 1-3 te verslaan. Dat was na de 4-1 thuiszege ruim voldoende. Op bezoek in Graz leek het nog spannend te worden toen William Bøving de score opende namens de gastheer. Daarna stelden Joey Veerman, Luuk de Jong en Ricardo Pepi orde op zaken namens de Eindhovenaren. Bosz verscheen na de wedstrijd voor de camera van Veronica.

"Bij vlagen vond ik ons spel goed", aldus Bosz, die ook kritisch bleek. "Maar er zijn ook dingen die beter moeten. Met name het verdedigend staan als wij zelf de bal hebben. We moeten onze restverdediging beter organiseren. Zij werden eigenlijk alleen maar gevaarlijk als ze de bal lukraak wegschoten. Als wij die bal lieten stuiteren werd het gevaarlijk. En natuurlijk de spelhervattingen. Die moeten we beter verdedigen."

PSV weet dat het nog een horde moet nemen om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League. In de play-offs is Rangers FC de tegenstander. Vorig seizoen wonnen de Schotten verrassend van PSV. Bosz weet echter dat er eerst nog een andere belangrijke wedstrijd op het programma staat voor PSV. "Ik heb zin in die wedstrijd tegen Rangers. Maar we gaan ons er pas druk om maken wanneer dat komt. Dus we gaan eerst naar Vitesse kijken."