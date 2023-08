De supporters van FC Twente werden in Stockholm opgejaagd, bedreigd en het leven zuur gemaakt, maar uiteindelijk lachten zij het laatst. Donderdagavond hadden meer dan vijftig Nederlandse fans zich verzameld in een café in Stockholm. Daar vierden ze groot feest toen Sem Steijn het beslissende doelpunt had gemaakt tegen Hammarby IF (1-1). Voor zover bekend is de nacht gemoedelijk verlopen.

Ergens in Stockholm had FC Twente toch een soort uitvak. Met meer dan 50 fans, van beide clubs. #hamtwe pic.twitter.com/T8jSX3EXpS — Arjan te Bogt (@arjantebogt) August 3, 2023