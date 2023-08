PSV-fans vragen zich massaal hetzelfde af na nieuws rond Hirving Lozano

Het nieuws dat PSV in de markt is voor Hirving Lozano maakt de tongen los in Eindhoven. Niet alleen omdat het een daverende stunt zou zijn als de Mexicaanse aanvaller terugkeert in het Philips Stadion, maar ook omdat veel PSV-fans vinden dat het halen van een centrale verdediger de prioriteit moet hebben.

Het is geen geheim dat PSV zich in de slotweek van de transferperiode hoopt te versterken met een centrale verdediger. De laatste weken is duidelijk geworden dat de komst van een concurrent voor André Ramalho, Olivier Boscagli en Jordan Teze geen overbodige luxe is. Onder meer Zeno Debast (RSC Anderlecht) en Jarrad Branthwaite (Everton) zijn in verband gebracht met de vacante functie.

"De beste trainer van het moment (Guardiola) zag tot twee jaar terug geen nut in verdedigers. Zijn hele tactiek was afgestemd op goals maken. Hij is pas sinds twee jaar gaan inzien dat verdedigers ook belangrijk zijn en prompt wint hij de Champions League. Ik heb het idee dat Bosz die omslag nog moet maken", reageert iemand op het bericht van PSV-watcher Rik Elfrink, waarin hij aankondigt dat de Eindhovenaren geïnteresseerd zijn in Lozano. "Kan hij ook verdedigen?", vraagt een ander zich af. "Leuk hoor, Lozano terug, maar waar blijft die ene (of zelfs meerdere) verdediger(s)?", wil een andere PSV-fan weten.

Elfrink reageert als volgt op de vele berichten die hij heeft ontvangen na het delen van het Lozano-nieuws: 'WaaR BlijFt Die VerdEdiGer? Het is nog altijd de ambitie van PSV om komende week ook centraal achterin wat te doen. Vrijdag om 23.59 maken we de balans wat betreft de selectie definitief op. En woensdagavond eerst nog een aardig potje.’

