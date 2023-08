PSV gaat komende week eerste bod plaatsen op 'onhaalbare' Zeno Debast; Nieuwsblad onthult minimumbedrag

PSV gaat zich in de loop van de aankomende week officieel melden voor Zeno Debast. De verdediger van Anderlecht verscheen deze week op de radar van de Eindhovenaren en Nieuwsblad weet dat PSV spoedig een bod gaat doen. Over de hoogte van het bod doet het Belgische medium geen uitspraken, maar naar verluidt wil Anderlecht minstens vijftien miljoen euro ontvangen.

Dat bedrag is hoger dan Eintracht Frankfurt en Villarreal eerder boden voor de centrale verdediger. Het is geen geheim dat PSV interesse heeft in de pas negentienjarige stopper. “Ja, we zijn op zoek naar een rechtsbenige centrale verdediger en ja, we zijn in gesprek met Zeno Debast. Er moet iets uitkomen, maar dat is er nog niet”, sprak Earnest Stewart eerder tegenover ESPN.

Artikel gaat verder onder video

Anderlecht boekte vandaag een knappe overwinning op regerend landskampioen Antwerp FC (1-0). Na afloop werd trainer Brian Riemer gevraagd naar de interesse in Debast, waarna de oefenmeester met een duidelijke reactie kwam. “Er zijn ploegen geïnteresseerd. Ik heb geleerd om in voetbal nooit ‘nooit’ te zeggen, maar we hebben geen enkele intentie om Zeno te verkopen”, vertelt Riemer.

“We zullen hem houden, hij is een belangrijke speler voor ons”, gaat de trainer verder. Riemer gaf aan dat Debast alleen kan vertrekken als de ‘rijke Saudisch’ langskwamen. PSV zal zoals gezegd dus met zo’n vijftien miljoen moeten aankloppen bij de verdediger. Eerder brachten Frankfurt en Villarreal een bod van zo’n tien miljoen euro uit op het talent, maar dat was destijds te weinig.