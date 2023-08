PSV komt goal Van Ginkel te boven en profiteert optimaal van misstap Ajax

PSV heeft op bezoek bij Vitesse optimaal geprofiteerd van de misstap van Ajax. Het verplichte tussendoortje in het Gelredome werd moeizaam in een 1-3 winstpartij omgezet. Vitesse bracht via Marco van Ginkel PSV aan het wankelen, maar liet de Eindhovenaren daarna in leven. Dankzij Ismael Saibari, Yorbe Vertessen en Luuk de Jong boog PSV de achterstand om en behield PSV dit seizoen de perfecte score.

Bij de thuisploeg verving Cornelisse de naar VfL Bochum vertrokken Wittek. Daarnaast moest Manhoef - die deze week meerdere trainingen versteek liet gaan - genoegen nemen met een plaats op de bank ten koste van oud-PSV’er Van Ginkel. Bij de Eindhovenaren voerde Bosz slechts één wijziging door ten opzichte van afgelopen donderdag. De 18-jarige Babadi verscheen aan de aftrap, waardoor Saibari plaats moest maken. Met de niet fitte Lang nam PSV geen risico en daarom kreeg Vertessen wederom de kans op links.

Artikel gaat verder onder video

Nota bene Van Ginkel zorgde voor een verrassende wending door na twintig minuten de score te openen. Hij was het eindstation van een vlotte Arnhemse aanval. Na de 1-0 vielen er aan de kant van PSV voornamelijk afzwaaiers en wanhoopspogingen te noteren en bovendien voerde miscommunicatie de boventoon. Vitesse hield eenvoudig stand en legde in de tegenstoot de achilleshiel van PSV bloot. De ploeg van Cocu liet echter na om via Van Ginkel en Kozłowski de score te verdubbelen.

De ontevreden Bosz voerde drie wisselingen door in de rust. Hij bracht Til, debutant Schouten en Saibari. Die laatstgenoemde trok binnen enkele minuten na een technisch verfijnde assist van De Jong de stand gelijk. Even later na een gruwelijke mispeer van PSV-doelman Benítez verzuimde invaller De Regt om de bal in een vrijwel leeg doel te schuiven. PSV creëerde nog steeds te weinig, maar Vertessen liet zich uitstekend bedienen door Veerman en jaagde even na het uur de bevrijdende 1-2 tegen de touwen. De beslissing viel toen Arcus de Belg Vertessen vloerde. Uit de daarop gegeven strafschop legde De Jong uit een strafschop met Eredivisiegoal 150 aan voor de genadeklap. Na de 1-3 kwam PSV nauwelijks meer in de problemen, waarna de focus gelegd kon worden op het tweeluik met Rangers FC.