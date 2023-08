PSV krijgt ongevraagd advies over bod van twintig miljoen euro: 'Strik erom'

PSV zou er verstandig aan doen het bod van naar verluidt twintig miljoen euro van Burnley op Johan Bakayoko te accepteren. Dat is althans de mening van commentator Leo Driessen, die vrijdagavond aanschoof bij Voetbalpraat op ESPN.

De twintigjarige Belgische rechtsbuiten debuteerde in maart 2022, nog onder Roger Schmidt, tegen Heracles Almelo in de Eredivisie. Afgelopen seizoen kwam het onder Ruud van Nistelrooij, die hem eerder ook bij Jong PSV onder zijn hoede had, tot een definitieve doorbraak. Bakayoko speelde 39 wedstrijden in alle competities (negen goals) en groeide zelfs uit tot Belgisch international. Inmiddels staat de teller op vier wedstrijden voor De Rode Duivels en maakte hij in het EK-kwalificatieduel met Estland (0-3) in juni zijn eerste treffer in het shirt van de nationale ploeg.

Ook Peter Bosz, sinds deze zomer eindverantwoordelijk bij PSV, ziet het overduidelijk zitten in Bakayoko. De trainer gunde de jongeling tot nu toe in alle zes de officiële wedstrijden van het nieuwe seizoen een basisplaats. Bakayoko betaalde het vertrouwen van Bosz vooralsnog terug met vier assists en heeft zich naar verluidt in de kijker gespeeld van Burnley, dat onder zijn landgenoot Vincent Kompany naar de Premier League gepromoveerd is en een bod van twintig tot 25 miljoen euro neergelegd zou hebben. PSV zou dat echter naast zich neer hebben gelegd.

Driessen is van mening dat de Eindhovenaren daar niet verstandig aan doen: "Ja, strik erom", aldus de commentator. "Ik zou 'ja' zeggen, maar ik begrijp PSV ook wel weer", zwakt hij zijn woorden meteen wat af. "Het is een hoop geld", vervolgt Driessen, "en als ze een goede scoutingslijst hebben, dan hebben ze misschien nog wel wat achter de hand." Kees Kwakman is het daar niet mee eens: "Wat haal je er dan voor terug?", vraagt de Volendammer zich af. "El Ghazi mag volgens mij ook vertrekken, maar met Saibari of Tillman aan de rechterkant, dat moet je als PSV ook niet willen." Volgens Kwakman zit er nog voldoende rek in Bakayoko: "Er is nog best wel veel op aan te merken maar hij heeft natuurlijk specifieke kwaliteiten. Dus hij wordt denk ik alleen nog maar beter onder Bosz", besluit hij.