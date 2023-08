PSV ontvangt bod van 20 à 25 miljoen euro van Burnley

Burnley heeft een tweede bod uitgebracht op PSV-aanvaller Johan Bakayoko, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het zou gaan om een bedrag van zo'n 20 miljoen euro, al houdt Marco Timmer van Voetbal International het op 'tussen de 20 en 25 miljoen'. Volgens het Eindhovens Dagblad zal PSV het bod 'zeker niet accepteren'.

Vorige week meldden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad ook dat Liverpool een van de clubs is die zich heeft gemeld bij het management van Bakayoko. Voorlopig lijkt Burnley echter het meest concreet. PSV heeft nog niet officieel gereageerd op het nieuwste bod en zal op korte termijn in ieder geval geen 'ja' zeggen. "Niet alleen is het bedrag voor de Eindhovenaren onvoldoende, het lijkt er ook op dat PSV voor het belangrijke duel met Rangers FC geen zaken wil doen", schrijft VI.

Artikel gaat verder onder video

Naar verluidt verwacht de entourage van Bakayoko maandag duidelijkheid te krijgen over de toekomst van de buitenspeler. "Indien PSV zijn opstelling voor die dag niet verandert, dan zullen ze dat daarna gezien het bod ook niet meer gaan doen, zo is bij bronnen de verwachting." Bakayoko wordt ook gevolgd door Paris Saint-Germain en Napoli.

Bakayoko verkeert de afgelopen weken in goede vorm. Hij was zowel in de thuiswedstrijd tegen Sturm Graz (4-1) als in de uitwedstrijd tegen Rangers FC (2-2) verantwoordelijk voor twee assists. De twintigjarige aanvaller heeft een contract tot medio 2026 bij PSV. Na de wedstrijd tegen Sturm Graz zei hij desgevraagd dat hij 'natuurlijk' bij PSV blijft deze zomer.