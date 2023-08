PSV legt 'passend salaris' klaar en hoopt contract open te breken

PSV heeft goede hoop om het contract van de talentvolle Isaac Babadi op korte termijn open te breken. Trainer Peter Bosz doet dit seizoen geregeld een beroep op de achttienjarige middenvelder, waardoor de Eindhovenaren proberen hem langdurig vast te leggen.

Babadi beschikt momenteel over een verbintenis die aankomende zomer afloopt. Dat betekent dat hij vanaf januari al met andere geïnteresseerde clubs zou mogen praten over een transfervrije overstap. Volgens het Eindhovens Dagblad hoopt PSV dat te voorkomen door de jongeling een contract tot medio 2028 voor te schotelen. Daarbij zou hem een salaris zijn aangeboden dat de club 'passend' vindt.

Daarmee hoopt PSV Babadi uit de handen van de kapitaalkrachtige Premier League te houden. "Voor beloftevolle spelers wordt over de grens grif betaald, zeker door Engelse clubs. Inmiddels volgt een aantal grote teams zijn ontwikkeling, nadat eerder bijvoorbeeld Brentford al concreet voor hem in de markt was en een miljoen euro kon betalen", schrijft clubwatcher Rik Elfrink in de lokale krant. Hoewel er nog geen krabbel is gezet, zou Babadi zelf openstaan voor een nieuwe verbintenis. Volgens Elfrink wil de speler 'heel graag' in Eindhoven blijven omdat hij voelt dat trainer Bosz vertrouwen in hem heeft.

Drietal kan vertrekken

Drie andere talenten kunnen mogelijk nog wél vertrekken bij PSV. Volgens Elfrink mogen Jeremy Antonisse (21), Fodé Fofana en Mohamed Nassoh (beiden 20) deze week nog hopen op een transfer, al dan niet op huurbasis. "Er is ook interesse, maar clubs moeten nog doorpakken. Ze trainen alle drie bij Jong PSV en zijn fit, alleen Antonisse was er eventjes uit", schrijft de journalist op X. Antonisse kwam afgelopen seizoen als huurling van FC Emmen na de winterstop tot dertien wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij één doelpunt maakte.