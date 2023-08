PSV nadert akkoord met Bayern München en heeft opvolger Xavi Simons bijna binnen

PSV hoopt dinsdagavond een eerste stap richting de play-offs voor de Champions League te zetten. Op de achtergrond is de club druk bezig de selectie te versterken. De volgende aanwinst is in aantocht. De Eindhovenaren naderen een akkoord met Bayern München over de huur van Malik Tillman. Dat meldt onder meer het Eindhovens Dagblad althans. De Duitser maakt op huurbasis de overstap naar de nummer twee van het afgelopen Eredivisieseizoen, die een koopoptie bedingt.

PSV had de smaak al vroeg deze zomer te pakken. De Eindhovenaren tastten diep in de buidel voor de komst van Ricardo Pepi en Noa Lang. Ze zijn er alles aan gelegen zich dit seizoen wél te kwalificeren voor het hoofdtoernooi van de Champions League en wilden de selectie daarom vroegtijdig op orde hebben. Het vertrek van Xavi Simons gooide echter roet in het eten voor Peter Bosz en consorten. Bij PSV had men er lang vertrouwen in dat de uitblinker van vorig seizoen zou blijven, maar hij keerde toch terug naar Paris Saint-Germain, dat hem vervolgens meteen verhuurde aan RB Leipzig.

Artikel gaat verder onder video

PSV bleef teleurgesteld achter en moest op zoek naar een nieuwe aanvallende middenvelder. Charles de Ketelaere was lang de belangrijkste kandidaat om Simons op te volgen. De Belg stond zelf open voor een (tijdelijke) overstap naar Eindhoven, maar PSV kwam er niet uit met AC Milan. De Ketelaere staat inmiddels op het punt te verkassen naar Atalanta Bergamo. PSV schakelde snel door en kreeg in de persoon van Tillman een nieuwe naam op het oog. De 21-jarige Duitser was vorig seizoen op huurbasis actief voor Rangers FC, dat in de play-offs voor de Champions League te sterk was voor de Eindhovenaren. Het ziet er inmiddels goed uit voor PSV, dat op hoofdlijnen een akkoord heeft met Bayern München over een tijdelijke overstap van Tillman. De middenvelder kan na afloop van het seizoen definitief worden overgenomen. Volgens Duitse media bedraagt de optie tot koop zo'n vijftien miljoen euro.

In Duitsland wordt tevens gemeld dat Tillman zijn contract bij Bayern München moest verlengen om verhuurd te kunnen worden. Volgens Sport1 heeft de speler een akkoord bereikt met Bayern München over een nieuw contract tot medio 2026. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat Tillman komende week medisch gekeurd moet worden in Eindhoven. Tillman streek in 2015 neer in de jeugdopleiding van Bayern München. Hij kwam vooralsnog zeven keer uit voor de hoofdmacht van Der Rekordmeister.