PSV - Sturm Graz: op deze zender kijk je naar de wedstrijd en dit is de vermoedelijke opstelling

Het Europese avontuur van PSV gaat dinsdagavond van start. Op het programma staat een thuiswedstrijd tegen Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League. Op welke zender is de wedstrijd tussen PSV en Sturm Graz te zien? En wat is de vermoedelijke opstelling van de Eindhovenaren?

PSV - Sturm Graz op tv

De ontmoeting tussen PSV en Sturm Graz is live te bekijken bij Veronica. De voorbeschouwing begint om 20.10 uur en de aftrap is om 20.30 uur. Via KIJK.nl, een gratis platform, is de wedstrijd online te volgen.

Vermoedelijke opstelling PSV

Het ligt in de lijn der verwachting dat Peter Bosz tegen Sturm Graz zijn opstelling ten opzichte van de gewonnen Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord (0-1) niet wijzigt. De trainer beschikt over een fitte selectie en heeft na het winnen van de eerste prijs van het seizoen eigenlijk geen reden om iets te veranderen.

Dat zou betekenen dat het Eindhovense doel wordt verdedigd door Walter Benítez, terwijl Bosz in de achterste linie kiest voor Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Patrick van Aanholt. Op het middenveld worden Ibrahim Sangaré, Isaac Babadi en Joey Veerman verwacht. Voorin lijkt de keuze te vallen op Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Noa Lang.

Vermoedelijke opstelling PSV: Walter Benítez; Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli, Patrick van Aanholt; Ibrahim Sangaré, Isaac Babadi, Joey Veerman; Johan Bakayoko, Luuk de Jong, Noa Lang

Zorgvuldigheid

Waar PSV tegen Feyenoord gedurfd moest spelen, hamert Bosz tegen Sturm Graz op zorgvuldigheid. "Sturm Graz is een ploeg die totaal anders speelt dan Feyenoord. Ze spelen anders wanneer ze de bal hebben dan wanneer ze die niet hebben. Normaal gesproken zullen wij de bal meer hebben dan zij, want die gunnen ze in fases aan de tegenstander. Wij zullen ons eigen spel moeten spelen, maar ook rekening houden met de kracht van Sturm Graz en respect hebben voor hun kwaliteiten", werd de trainer daags voor de wedstrijd geciteerd door het Eindhovens Dagblad.