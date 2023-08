PSV zit in ‘lastig parket’; mogelijk probleem dient zich aan bij contractonderhandelingen Isaac Babadi

Isaac Babadi is op dit moment de grote sensatie in de ploeg van PSV. De pas achttienjarige middenvelder greep zijn kans in de voorbereiding nadat er een plekje in het elftal vrijkwam toen Xavi Simons vertrok. De stormachtige ontwikkeling van Babadi heeft mogelijk gevolgen voor de Eindhovenaren, aangezien het (jeugd)contract van het talent volgende zomer al afloopt en de clubs op de loer liggen.

'Zij waren de twee spelers die erboven uitsprongen' | FCUpdate Persco

Artikel gaat verder onder video

Er kan over het algemeen geconcludeerd worden dat PSV een inschattingsfout gemaakt heeft door het contract van Babadi niet eerder te verlengen. Voordat de middenvelder zich in de kijker speelde, waren Brentford en Stade Reims al concreet en boden hem een fors salaris. “In een wereld waarin clubs elkaar de tent uitvechten om talent aan te trekken, is de zaakwaarnemer van Babadi de lachende derde en PSV zit in een lastig parket”, schrijft het Eindhovens Dagblad woensdagmiddag.

“Een nieuw contract gaat in een paar jaar vele tonnen meer kosten dan een paar maanden geleden. Geld mag bij de keuzes van zijn zaakwaarnemer niet alleen leidend zijn, maar speelt uiteraard wel een rol. Anderzijds moet PSV ook waken voor verkeerde zuinigheid”, gaat de ochtendkrant verder. Het ED maakt vervolgens een vergelijking met Memphis Depay en Cody Gakpo, die op de leeftijd van Babadi wél al grote contracten kregen aangeboden.

Zo ging het de afgelopen jaren vaker mis met talentvolle spelers die geen verbeterde contracten bij PSV. Mathijs Tielemans en Fedde Leysen konden voor een schrijntje de deur uit wandelen bij de Eindhovenaren. Dat is mogelijk te wijten aan het feit dat de club door het vertrek van John de Jong een tijdje opgescheept zat zonder technisch directeur.

Het lijkt erop dat Earnest Stewart de boel dus moet proberen op te lossen. “De nieuwe ‘td’ van PSV weinig anders doen dan in redelijkheid meegaan met de eisen van de zaakwaarnemer van Babadi. Waar die redelijkheid ligt? Voor potentie wordt veel betaald”, valt er te lezen in het ED.