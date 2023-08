'Raad van Commissarissen van Ajax zit Sven Mislintat opnieuw in de weg'

De kans is klein dat Ajax zich in de slotweek van de zomerse transferperiode versterkt met Thiago Almada. De raad van commissarissen vindt de 22-jarige middenvelder van Atlanta United te duur, zo meldt De Telegraaf. Directeur Sven Mislintat zou ondertussen zijn doorgeschakeld naar Georges Mikautadze.

Hoewel de scouting en technische staf van Ajax een duidelijke voorkeur hebben voor Almada, lijkt de komst van de wereldkampioen een moeilijk verhaal te worden. De Argentijn moet naar verluidt minstens twintig miljoen euro kosten. In de Verenigde Staten wordt zelfs gerept over een prijskaartje van 27 miljoen euro.

Dat is Ajax te gortig. "Het lijkt erop dat Mislintat daar van zijn collega Susan Lenderink (financieel directeur, red.) en de raad van commissarissen geen toestemming voor krijgt", zo valt in bovengenoemde krant te lezen. Eerder hield de raad van commissarissen de komst van Eduard Spertsyan min of meer tegen. Een jaar geleden werd de transfer van Lucas Ocampos geblokkeerd.

Almada maakte afgelopen weekend indruk in de Major League Soccer door in de 4-0 zege op Nashville SC bij drie doelpunten betrokken te zijn. Twee keer was hij de aangever en eenmaal haalde hij zelf de trekker over.