Nieuw Ocampos-scenario dreigt: rvc Ajax geeft geen toestemming voor transfer

De interesse van Ajax in Eduard Spertsyan leidt achter de schermen tot een potje powerplay, zo schrijft De Telegraaf. De raad van commissarissen geeft directeur voetbalzaken Sven Mislintat vooralsnog geen toestemming om de aanvallende middenvelder weg te halen bij FC Krasnodar.

Met name rvc-voorzitter Pier Eringa en commissaris Annette Morsman zitten met de kwestie in hun maag. Zij vinden het onverantwoord om zaken te doen met een Russische club. Eerder klonken vanuit Rusland geluiden dat de rvc akkoord is, maar volgens De Telegraaf is dat dus onjuist. Desondanks zou Mislintat de hoop nog niet hebben opgegeven.

De enige commissaris die zich tot dusver in het openbaar uitliet over Spertsyan, is Jan van Halst. Hij was als analist bij Ziggo Sport en nam geen helder standpunt in over de vraag of je spelers uit Rusland mag kopen. "Dat vraag ik me ook af. Van sommige wel geloof ik. Niet de hele Russische competitie heeft een ban. Ze hebben toen die regeling getroffen dat buitenlandse spelers daar weg kunnen."

Eringa zei in een eerder interview dat Ajax 'goed voorbeeldgedrag moet vertonen in de samenleving'; Morsmans werkgever, pensioenfonds APG, stootte alle Russische belangen af en die lijn wil ze bij Ajax doortrekken. De situatie doet een beetje denken aan de komst van Lucas Ocampos, toen de rvc de transfer blokkeerde en de aanvaller uiteindelijk werd gehuurd van Sevilla.

Volgens de krant is Mislintat op een haar na rond met Spertsyan zelf. Tijdens het trainingskmap van Ajax liet hij zich uit over de mogelijkheid dat Ajac zaken zou doen met Russische clubs. "Als het illegaal is, dan houdt het op. Is het legaal, dan moet ik met de overige directeuren en rvc kijken of het moreel wenselijk is."