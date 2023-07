Sven Mislintat slaat terug na ophef over mogelijke Ajax-transfer: 'Dát zou de belangrijkste vraag moeten zijn'

Ajax' directeur voetbalzaken Sven Mislintat heeft tegenover De Telegraaf uitgebreid gereageerd op de ophef die is ontstaan over de interesse van de Amsterdammers in Eduard Spertsyan (FK Krasnodar). De Duitser noemt het 'niet fair' dat de beslissing om wel of geen zaken te doen met een Russische club volledig bij Ajax zelf ligt.

In een interview met clubwatcher Mike Verweij wil Mislintat niet toegeven dat de speler überhaupt op zijn verlanglijst voorkomt: "Ik heb nog steeds niet bevestigd dat wij Spertsyan willen", luidt zijn antwoord op de vraag waarom Ajax uitgerekend bij een speler die actief is in Rusland is uitgekomen. Anderzijds ontkent hij de geruchten ook niet en wil hij wél ingaan op de discussie die de afgelopen dagen is ontstaan. "Er zijn zo veel verschillende zienswijzen. Zelfs de directie of de raad van commissarissen kan nu geen beslissing nemen waar iedereen het onmiddellijk mee eens is. Dat is onmogelijk", meent Mislintat.

Onder meer Evgeniy Levchenko liet zich de afgelopen dagen bijzonder kritisch uit over de mogelijke transfer. Dat Ajax vanuit verschillende hoeken kritiek krijgt op de mogelijke interesse in de Armeense middenvelder vindt Mislintat lastig. "Naar mijn mening is dat op dit moment een oververhitte discussie. Ik zeg niet dat de discussie onterecht is, maar niemand kan nu precies zeggen of je zaken kunt doen met Krasnodar." En daar wringt precies de schoen. Econoom David Tomic van de Vereniging van Effectenbezitters meent dat de club gezien de sancties die lopen tegen Rusland mogelijk helemaal geen zaken met Krasnodar zou mogen doen.

Mislintat benadrukt dat Ajax zich er bij neerlegt als blijkt dat de regels een transfer van Spertsyan verbieden. "Als het illegaal is, dan houdt het op. Is het legaal, dan moet ik samen met de overige directeuren en de rvc kijken of het moreel wenselijk is", legt de Duitse beleidsbepaler uit. Wel denkt hij dat dat niet geheel eerlijk is: "Dat wij erover moeten beslissen vind ik eigenlijk niet fair, omdat er overheden zijn die duidelijke sanctielijsten hebben. Het is vele mensen hun werk om te kijken of ze ons deze deal toestaan of niet. Dát zou de belangrijkste vraag moeten zijn", aldus Mislintat.

Voorlopig is een transfer van Spertsyan niet aan de orde, lijkt Mislintat vooral te willen zeggen. "Er is nu een discussie gaande in het hele land en dat is een vrij interessante. Binnen de club debatteren we ook. Natuurlijk. Hoelang dat duurt? Dat weet ik niet. Het is niet eens zeker dat we voor Spertsyan gaan", besluit de directeur.