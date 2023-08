Rangers FC-fans trekken duidelijke en harde conclusies na bereiken play-offs tegen PSV

PSV treft in de laatste voorronde voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Champions League een oude bekende. De nummer twee van het afgelopen seizoen in Nederland moet evenals vorig jaar afrekenen met Rangers FC om de groepsfase van het miljoenenbal te bereiken. De Schotse aanhang realiseert zich dat het tegen PSV véél beter zal moeten dan in het tweeluik met Servette FC.

Dat PSV zich dinsdagavond zou verzekeren van een startbewijs voor de play-offs was een formaliteit. De ploeg van trainer Peter Bosz was in de heenwedstrijd al met 4-1 te sterk voor Sturm Graz. Plaatsing voor de volgende ronde mocht en zou niet meer in gevaar komen. De Oostenrijkers kwamen op eigen veld weliswaar na 26 minuten op voorsprong, maar PSV liet zich daardoor niet van de wijs brengen. De Eindhovenaren stelden nog voor het rustsignaal orde op zaken en wonnen dankzij een benutte strafschop van Ricardo Pepi diep in de tweede helft uiteindelijk met 3-1.

Artikel gaat verder onder video

Daarmee was PSV over twee wedstrijden duidelijk een paar maatjes te groot voor Sturm Graz (7-2). Rangers FC kende een stuk meer moeite met het bereiken van de play-offs. De Schotten leken vorige week in de heenwedstrijd tegen Servette FC al afstand te nemen, maar vergaten door te drukken na de vroege 2-0 voorsprong. De Zwitsers kwamen in de tweede helft terug tot 2-1 en maakten er in eigen huis nog een spannende spot van. Een vroege treffer in de tweede helft - die de 1-0 uit de eerste helft wegpoetste - was voor Rangers FC voldoende om een ticket voor de laatste voorronde te bemachtigen.

Daarin zal de formatie uit Glasgow een stuk beter voor de dag moeten komen. Dat concluderen Rangers FC-supporters althans na de wedstrijd in Zwitserland. Zij waren niet bepaald onder de indruk van het optreden van hun ploeg. Vooral in de eerste helft kwam Rangers FC erg matig voor de dag. “Zet die eerste helft neer tegen PSV en het tweeluik is binnen 45 minuten beslist”, leest het onder meer onder een post van Rangers FC op X, het voormalige Twitter. “We zullen veel beter moeten dan dit om PSV te verslaan”, “PSV zal erg lastig worden, zeker omdat zij zich willen revancheren voor vorig jaar” en “met dit optreden verliezen we thuis en uit van PSV”, luiden andere pijnlijke conclusies.