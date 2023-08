PSV schiet op tijd wakker in Oostenrijk en kan hoofdtoernooi Champions League ruiken

PSV heeft dinsdagavond een nieuwe stap gezet richting het hoofdtoernooi van de Champions League. De ploeg van trainer Peter Bosz was in Oostenrijk met 1-3 te sterk voor Sturm Graz. Vorige week werd in Eindhoven al met 4-1 gewonnen. In de play-offs wacht een dubbele ontmoeting met Rangers FC.

PSV begon op Oostenrijkse bodem zonder smaakmaker Noa Lang. De aanvaller was tegen Feyenoord en FC Utrecht erg belangrijk voor zijn nieuwe club, maar hij bleek niet okselfris uit die laatste wedstrijd te zijn gekomen. “Lang is niet helemaal fit. Het is altijd serieus, maar hij kan wel bij ons op de bank zitten. Mocht het nodig zijn, dan kan hij invallen”, vertelde Bosz kort voor de wedstrijd voor de camera van Veronica.

Artikel gaat verder onder video

Zonder de zomeraanwinst had PSV vervolgens al na negen minuten op voorsprong kunnen staan. Luuk de Jong kreeg namelijk de eerste grote kans van de wedstrijd. De spits knikte een goede voorzet richting de korte hoek, maar Kjell Scherpen kon met pijn en moeite redding brengen. Aan de overkant moest Walter Benítez dat ineens ook doen toen William Bøving voor zijn neus opdook. De sluitpost van PSV had een uitstekende redding in huis.

Even later moest de Argentijn de bal alsnog uit zijn net vissen. PSV stond niet goed toen Alexander Prass de bal voor het doel slingerde. Daar stond Bøving helemaal vrij om de 1-0 tegen de touwen te knallen. Dat zorgde duidelijk voor het nodige vertrouwen bij Sturm Graz, dat fanatiek de aanval bleef zoeken. Echte kansen leverde dat echter niet op voor de gastheer. Aan de overkant kregen de Oostenrijkers het deksel vervolgens op de neus.

Na een uur spelen schrok PSV namelijk wakker en zorgde Joey Veerman met een schitterende schuiver voor de verdiende gelijkmaker: 1-1. De ploeg van Bosz ging daarna op jacht naar meer, maar Ismael Saibari en Patrick van Aanholt hadden hun vizier niet op scherp staan. Dat gold vlak voor rust wel voor aanvoerder De Jong. Hij schatte een scherpe voorzet van Jordan Teze uitstekend in en knikte de bal op fraaie wijze achter de kansloze Scherpen: 1-2.

Dat was meteen de laatste actie van De Jong, die in de eerste helft hard werd geraakt in zijn ribben. Halverwege besloot hij de strijd te staken en kwam Ricardo Pepi binnen de lijnen. PSV controleerde ook zonder de captain de wedstrijd en kreeg al snel kansen op meer. Johan Bakayoko schoot hard in het zijnet, Saibari was veel te wild toen hij alleen voor Scherpen verscheen. PSV kwam vervolgens goed weg toen een treffer van David Affengruber niet doorging vanwege buitenspel.

Het afgekeurde doelpunt was meteen weer een signaal om wakker te worden voor de formatie van Bosz. Aan de overkant was invaller Guus Til meteen gevaarlijk met een lobje. Scherpen bleek echter net lang genoeg om de bal uit zijn doel te tikken. De wedstrijd bloedde daarna een beetje dood, al deelden beide ploegen nog wel wat speldenprikjes uit. PSV vond het met de voorsprong op zak wel prima, terwijl Sturm Graz niet bij machte was om iets terug te doen.

Toch zat er nog wat spektakel verstopt in de slotfase. Na een handsbal van Gregory Wüthrich ging de bal op de stip. Pepi mocht aanleggen en maakte geen fout vanaf elf meter. Daarmee was het verzet van het dappere Sturm Graz dan toch echt gebroken, al werd het in de slotfase nog bijna 2-3. Jakob Jantscher raakte binnen vijf seconden echter twee keer de paal. PSV gaat door en speelt in de play-offs tegen Rangers.