Reden vertrek Jack van Gelder bij Ziggo Sport onthuld: 'Dat vind ik best wel heftig'

Jack van Gelder moest vertrekken bij Ziggo Sport omdat hij te radicaal werd op Twitter. Dat vertelt communicatie-expert Lars Duursma in de podcast De Communicado's. De sportzender vreesde dat de 72-jarige Van Gelder het merk zou beschadigen.

Van Gelder vertrok na de zomer van 2021 bij Ziggo Sport. Het contract van de presentator liep af en werd niet verlengd. Enkele maanden geleden haalde Van Gelder de headlines toen duidelijk werd dat bij de externe vertrouwenspersonen van de NOS minstens twee meldingen van grensoverschrijdend gedrag over hem waren gedaan. Gecanceld werd Van Gelder niet; vorige week was hij bijvoorbeeld nog vijf dagen te zien bij De Oranjezomer.

"Toch even advocaat van de duivel spelen. Van Gelder is in het verleden natuurlijk op een gegeven moment gedumpt door Ziggo Sport omdat hij te radicaal was op Twitter. Hij is natuurlijk negatief in het nieuws gekomen rondom de NOS omdat hij presentatoren vroeg of ze bij hem in bad wilden komen zitten. Jonge, vrouwelijke presentatoren. Is hij nou gerehabiliteerd ofzo?", vraagt Duursma zich af.

Victor Vlam, co-host van de podcast, schrikt van wat Duursma tussen neus en lippen door zegt. "Zeg jij dat hij gedumpt is bij Ziggo Sport omdat hij te radicaal was op Twitter?", vraagt hij.

Duursma: "Dat heb ik wel begrepen, van mensen die het kunnen weten. Op een gegeven moment moet je natuurlijk denken: hij zat bij Ziggo Sport en zij waren natuurlijk heel erg bezig met hun merk en je wil een boegbeeld hebben – en hij was absoluut een boegbeeld van Ziggo Sport – dat niet jouw merk beschadigt. En of je nou links of rechts bent, er was elke keer wat te doen rond Jack van Gelder en dat wil je niet hebben als boegbeeld."

Vlam: "Oké, dat vind ik best wel heftig, dat wist ik eerlijk gezegd niet."