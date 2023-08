Riechedly Bazoer draait 180 graden en neemt opmerkelijk toekomstbesluit

Riechedly Bazoer wil deze zomer toch bij AZ blijven. De 26-jarige verdediger annex middenvelder diende vorige maand nog een transferverzoek in, maar is 180 graden gedraaid. Dat komt omdat er nu een stuk meer perspectief is op een basisplek bij AZ.

Vorig seizoen kwam Bazoer tot slechts 488 minuten voor AZ, verdeeld over 25 wedstrijden. Hij heeft goede hoop dat het er volgend seizoen meer zullen zijn. "Iedereen weet wat ik in de media heb geroepen, maar het kan snel gaan in het voetbal. Ik heb een goed gesprek gehad met de trainer maar ook met Max Huiberts", vertelt de zesvoudig Oranje-international bij ESPN over zijn contact met de technisch directeur van AZ.

"Daarin is aangegeven dat mijn perspectief natuurlijk is toegenomen. Mede door het vertrek van Reijnders en Beukema. Ik speel nu wel in de achterste linie, maar we zien wel hoe het gaat lopen", aldus Bazoer. "Het klopt dat ik het liefst een transfer wilde maken als ik niet zou spelen. Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik graag wil spelen."

Bazoer bevestigde op 9 juli aan het Noordhollands Dagblad dat hij een transferverzoek had ingediend om AZ na een jaar alweer te vertrekken. "AZ moet eruit komen met die club, dan kan ik pas weg. Alle partijen moeten tevreden zijn", zei hij toen wel. Het contract van Bazoer in het AFAS Stadion loopt nog twee jaar door.