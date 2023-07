'Bazoer kan voor de huidige top-3 nog een prima toevoeging zijn'

Richedly Bazoer heeft aangegeven bij AZ dat hij graag wil vertrekken. De Utrechter, die op veel posities inzetbaar is, heeft zich niet in de basis kunnen knokken bij de Alkmaarders en aast op een buitenlands avontuur. Zonde, stellen Nathan Sprey en Stan Timmerman in de nieuwste FCUpdate Podcast. "Hij kan bij de traditionele top-3 nog prima mee, ook omdat hij zo multi-inzetbaar is."

