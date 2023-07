Bazoer wil na één seizoen alweer weg bij AZ: 'Ik heb een transferverzoek ingediend bij de club'

Riechedly Bazoer (26) wil na één seizoen alweer vertrekken bij AZ. De middenvelder stapte een jaar geleden over van Vitesse naar de Alkmaarders, maar kon geen vaste basisplaats veroveren. En dus heeft hij een transferverzoek ingediend voor deze zomer en is er al een geïnteresseerde buitenlandse club.

Daarover bericht het Noordhollands Dagblad. Mede door blessureleed van Bazoer en de uitblinkende concurrentie bij AZ kon de zesvoudig international in zijn eerste seizoen in Alkmaar zich niet in de basiself spelen. Gedurende het seizoen liep het enfant terrible keurig in de pas, maar nog zo’n seizoen als stand-in ziet Bazoer duidelijk niet zitten.

“Ik heb een transferverzoek ingediend bij de club”, vertelt hij namelijk tegenover het regionale medium. “AZ moet eruit komen met die club, dan kan ik pas weg. Alle partijen moeten tevreden zijn.” De belangstelling komt vanuit een nog onbekende buitenlandse club. Vorig seizoen was er ook veel binnenlandse belangstelling: onder anderen Arne Slot heeft eerder met Feyenoord interesse in hem getoond.

Gezien de concrete belangstelling van AC Milan in Tijjani Reijnders is het de vraag of AZ wel wil meewerken aan een overgang, of dat Bazoer in beeld is bij coach Pascal Jansen om die vacature te vervullen. In zijn eerste seizoen bij AZ kwam Bazoer tot 25 officiële duels, waarvan het grootste deel als invaller. Scoren of assist geven deed hij niet.