Rik Elfrink komt met update over Noa Lang in aanloop naar Champions League-kraker tegen Rangers

Rik Elfrink is met hoopvol nieuws gekomen over Noa Lang. De PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad deelt op zijn Twitter informatie over de belangrijke wedstrijd tegen Rangers FC, en weet dat de smaakmaker waarschijnlijk weer van de partij is. Dat geeft de Eindhovense burger ongetwijfeld goede moed.

Elfrink ontving de vraag van enkele volgers. “Noa Lang lijkt gewoon mee te gaan met PSV naar Glasgow. Trainde vorige week ook gewoon mee, maar was voor Vitesse niet 100% fit. Morgenvroeg de laatste check, maar het ziet er goed uit”, omschrijft de journalist. Lang was afgelopen zaterdag inderdaad niet van de partij bij PSV, maar zal dus tegen Rangers waarschijnlijk wel weer meedoen.

Yorbe Vertessen

Tegen Vitesse werd de sterspeler vervangen door Yorbe Vertessen, waar zondagavond ook verrassend nieuws over naar buiten kwam. De jonge buitenspeler zou in de belangstelling staan van verschillende clubs. FC Midtjylland zou het meest concreet zijn, meldde journalist Marco Timmer van Voetbal International. Ook Elfrink bevestigde de informatie, maar weet dat Vertessen er in Schotland gewoon bij is.

“Hij sluit zich daarvoor af en focust zich vol op Rangers. Champions League-voetbal is niet te versmaden en dat zien hij en PSV helemaal zitten”, schreef Elfrink. Vertessen kan tot dusverre terugkijken op een prima seizoenstart. De aanvaller werd voorheen vaak bekritiseerd over zijn rendement, maar staat na twee gespeelde Eredivisiewedstrijden al op twee doelpunten.