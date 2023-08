Roda JC blijft swingend aan kop, ADO Den Haag troosteloos onderaan

Roda JC blijft aan kop van de Eerste Divisie. Net als vorige week boekte de formatie van trainer Bas Sibum een fraaie overwinning, ditmaal op bezoek bij een armetierig ADO Den Haag, dat door de nederlaag juist hekkensluiter is. Ook voor VVV-Venlo en NAC Breda was het een fijne vrijdagavond.

ADO Den Haag – Roda JC 0-3

Het is ADO Den Haag nog niet gelukt om de erfenis van Dick Advocaat al goed op te vangen. De Kleine Generaal zat vrijdagavond wel in het stadion, maar als toeschouwer en zag ADO Den Haag een heel pijnlijke nederlaag lijden tegen Roda JC. Halverwege was het al 0-3 voor de bezoekers, die vorige week tegen Helmond Sport (4-1) ook al veel indruk maakten. Enrique Peña Zauner maakte de eerste twee goals, waarna Walid Ould-Chikh met een harde poeier de mooiste treffer van de avond noteerde. Moesten de Limburgers vorige week de koppositie met FC Groningen delen, staan ze (voorlopig) alleen aan kop.

FC Emmen – VVV-Venlo 2-2

Na de degradatie uit de Eredivisie lukt het FC Emmen vooralsnog niet om hoge ogen te gooien in de Eerste Divisie. Na het gelijkspel van vorige week bij SC Cambuur kwam de formatie van Fred Grim in eigen huis nog wel op voorsprong tegen VVV-Venlo, maar toonde het zich verdedigend erg onstabiel. De bezoekers waren veel sterker dan de thuisploeg en via twee goals van Soulyman Allouch was de score halverwege al omgedraaid. Door de eerste treffer van Piotr Parzyszek kwam er hetzelfde resultaat als vorige week in Leeuwarden, maar overtuigend is het in Drenthe nog allerminst, de goede start en dreigende slotfase ten spijt.

NAC Breda – Jong AZ 2-1

Het eerste Avondje NAC was een fijne voor de ruim zeventienduizend toeschouwers in Breda. Dominik Janosek was verantwoordelijk voor de volledige doelpuntenproductie voor de thuisclub, dat vorige week het seizoen opende met een teleurstellend gelijkspel in Dordrecht. Door de benutte strafschop van Jayden Addai een kwartier voor tijd werd het nog wel spannend, maar uiteindelijk konden de Brabanders een feestje vieren.

Overige uitslagen:

Helmond Sport – FC Den Bosch 1-0

TOP Oss – Jong PSV 4-1

Willem II – FC Dordrecht 2-0

Telstar - SC Cambuur 1-3