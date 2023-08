Salaris Jorge Sánchez lekt uit: 532 euro netto per minuut bij Ajax

FC Porto gaat het volledige salaris van Jorge Sánchez overnemen, zo meldt De Telegraaf. De rechtsback van Ajax, die wordt verhuurd aan de Portugese grootmacht, verdient volgens de krant 900.000 euro netto.

Porto heeft een optie tot koop, die verplicht wordt gelicht als Sánchez een 'bepaald aantal wedstrijden' haalt. Volgens de krant gaat het om een bedrag van 3,8 miljoen euro. Eerder meldde Fabrizio Romano dat Sánchez vijftien wedstrijden moet spelen voordat de optie automatisch wordt gelicht.

Artikel gaat verder onder video

Vorig seizoen speelde Sánchez in totaal 1692 minuten voor Ajax, verdeeld over de Eredivisie (1108), KNVB Beker (315) en Champions League (269). Met een netto jaarloon van 900.000 euro komt dat neer op zo'n 532 euro per minuut.

Dit seizoen kwam daar geen minuut bij. Sánchez bleef negentig minuten op de bank in de eerste twee competitiewedstrijden tegen Heracles Almelo (4-1) en Excelsior (2-2). Hij is donderdagavond aanwezig in Bulgarije voor de uitwedstrijd tegen Ludogorets, omdat Porto nog geen bankgarantie heeft overlegd.

De 25-jarige verdediger ligt momenteel nog tot medio 2026 vast bij Ajax. De club betaalde een jaar geleden minimaal vijf miljoen euro aan Club América voor zijn komst. Uiteindelijk kwam hij in zijn eerste seizoen tot 26 officiële wedstrijden. Op de rechtsbackpositie moest hij vaak zijn meerdere erkennen in Devyne Rensch.