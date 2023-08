‘Feyenoord gaat teleurstellen en eindigt als vierde in de Eredivisie’

Feyenoord is vorig seizoen overtuigend kampioen geworden van Nederland, maar in de FCUpdate Podcast vertelt oud-doelman Nick Hengelman dat hij niet opnieuw een eindzege verwacht van de Rotterdammers. De oud-doelman van onder meer FC Twente, Ajax en Heracles Almelo verwacht dat Arne Slot en zijn mannen zelfs buiten de top drie vallen. Hij voorspelt dat in de FCUpdate Seizoensopening, die te bekijken is op YouTube en Spotify!

