Steijn verklaart keuze voor Bergwijn als Ajax-aanvoerder en vertelt hoe Klaassen reageerde

Maurice Steijn heeft op de Open Dag van Ajax bevestigd dat Steven Bergwijn de nieuwe aanvoerder van de Amsterdamse club is. Voor de camera van ESPN legt de trainer uit waarom de keuze op de 25-jarige aanvaller is gevallen.

In de voorbereiding droeg Bergwijn eenmaal de aanvoerdersband. Dat was in het oefenduel met FC Augsburg (3-1 verlies). "Toen heb ik met hem gesproken en gevraagd of hij zich goed voelde bij een eventueel aanvoerderschap. Daar voelde hij zich goed bij. Ik kan er wel iets van vinden, maar een speler moet zich er zelf ook senang bij voelen", begint Steijn. "Ik heb bewust voor hem gekozen omdat hij in mijn optiek nu de goede leeftijd heeft. Hij is ervaren, normaal gesproken een vaste waarde, een international en een jongen van de stad."

Davy Klaassen leek een van de belangrijkste kandidaten om Dusan Tadic op te volgen als aanvoerder van Ajax, maar de keuze is niet op de routinier gevallen. "Davy is voor mij een belangrijke jongen, zowel binnen als buiten het veld. Hij is een geweldige speler om mee te werken. Ik heb hem gezegd dat hij een van onze leiders is en blijft, maar de concurrentie voor is hem is gewoon groot. Ik weet niet of hij altijd aan spelen toe zal komen, terwijl ik verwacht dat Bergwijn echt een vaste waarde is."

Klaassen kon zich vinden in de beslissing van Steijn. De twee hebben ook al kort over de toekomst van de middenvelder bij Ajax gesproken. "Daar gaan we het de komende weken meer over hebben om te kijken hoe we in de wedstrijd zitten. Ik heb heel duidelijk gezegd dat hij van mij niet weg hoeft, want ik vind hem een geweldige speler en een persoonlijkheid in de groep. Hij heeft ook de ervaring die we heel erg nodig hebben. Maar hij kan te maken krijgen met een rol waar hij zich niet prettig bij voelt. Hij zit aan het einde van zijn carrière, wil misschien meer spelen dan hier gaat gebeuren. Het kan echter ook zomaar zijn dat hij 34 wedstrijden speelt, dan hebben we discussie helemaal niet. De tijd zal het wat dat betreft leren."