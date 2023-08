Steun voor Bergwijn: ‘Er werd moord en brand geschreeuwd na deze beslissing, maar…’

Het besluit van Ajax-trainer Maurice Steijn om Steven Bergwijn aan te wijzen als nieuwe aanvoerder heeft de nodige tongen losgemaakt. Onder de supporters ontstond er al snel de discussie of de aanvaller het wel in zicht heeft de aanvoerdersband te dragen en ook bij Vandaag Inside was het onderwerp van gesprek. Waar Johan Derksen en Valentijn Driessen geen hoge pet op hebben van Bergwijn, is PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad juist erg nieuwsgierig naar de Oranje-international als leider van de nummer drie van het afgelopen Eredivisieseizoen.

Ajax maakte dinsdag tijdens de Open Dag in de Johan Cruijff ArenA bekend dat Bergwijn de nieuwe aanvoerder en daarmee de opvolger van Dusan Tadic is. Een opvallend besluit van Steijn. Niet alleen omdat Bergwijn een teleurstellend debuutseizoen in Amsterdam achter de rug heeft, maar ook omdat Davy Klaassen twee dagen eerder nog de band droeg in de oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund. Veel Ajacieden hadden daarom verwacht dat Steijn zou kiezen voor de middenvelder of anders wel Steven Berghuis als opvolger van Tadic.

Maar het werd dus Bergwijn, die dinsdag voor de camera van onder meer Ajax TV en ESPN vertelde vereerd te zijn de aanvoerdersband te mogen dragen. “Bergwijn als aanvoerder van Ajax? Er werd moord en brand geschreeuwd na deze beslissing, maar voor Bergwijn kan dat weleens een flinke steun in de rug zijn”, zegt Elfrink op de website van het Algemeen Dagblad. Bergwijn werd vorig jaar voor een recordbedrag naar Amsterdam gehaald. Hij schoot uit de startblokken, maar slaagde er niet in de goede start een passend vervolg te geven. Dit seizoen wordt er veel van hem verwacht. “Het dragen van verantwoordelijkheid moet je soms eerst ervaren alvorens je er volledig naar kunt handelen”, stelt Elfrink.

“Dat geldt in de politiek, in het bedrijfsleven, maar ook in topsport”, vervolgt de PSV-watcher. “Bergwijn heeft de kwaliteiten om uit te groeien tot een waardige captain en kan in die rol groeien nu hij is uitverkoren.” Bergwijn draagt zaterdag voor het eerst in een officiële wedstrijd de band namens Ajax. De Amsterdammers openen het nieuwe Eredivisieseizoen met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Elfrink is benieuwd naar hoe zij - én PSV - zich gaan revancheren voor het afgelopen seizoen. “PSV is goed aan het seizoen begonnen, terwijl Ajax een belabberde voorbereiding achter de rug heeft. Die ploegen gaan proberen de slagorde te herstellen, maar moeten de komende weken nog heel wat werk verrichten op de transfermarkt.”

Nieuwe landskampioen

Elfrink verwacht desondanks dat de landstitel dit seizoen niet naar Rotterdam gaat. Feyenoord kroonde zich vorig seizoen overtuigend tot de beste van Nederland, maar Elfrink voorspelt dit seizoen een derde plek voor de Rotterdammers. PSV gaat er met de landstitel vandoor, gevolgd door Ajax. “Aan de top komen is eenvoudiger dan er blijven, om er maar eens een ouderwets cliché in te gooien. Feyenoord gaat dit seizoen merken hoe graag ploegen van de kampioen willen winnen. Veel bestaande structuren zijn in Rotterdam behouden, maar dat geeft geen enkele garantie.”