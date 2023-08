Verbazing over aanvoerderschap Bergwijn bij Ajax: 'Dat worden hele pijnlijke interviews'

Steven Bergwijn is benoemd tot de nieuwe aanvoerder van Ajax. De buitenspeler volgt Dusan Tadic op als captain van de Amsterdammers, maar na diens eerste interview in zijn nieuwe functie, is er al veel kritiek op het besluit van trainer Maurice Steijn. “Dit is de eerste fout die de trainer maakt”, meent Johan Derksen.

Volgens de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International komt Bergwijn in interviews niet goed naar voren. “Een aanvoerder van Ajax moet welbespraakt zijn. Na elke wedstrijd moet hij de pers te woord staan, maar hij kan nog geen drie woorden achter elkaar zeggen”, stelt Derksen bij Vandaag Inside.

“Op de training kan hij wel een leider zijn, maar het is niet de man die Ajax kan vertegenwoordigen. Dat worden hele pijnlijke interviews. Daar doe je die jongen ook geen plezier meer”, denkt de tv-analist. Anderzijds zijn er ook weinig alternatieven, erkent Derksen. “Dan moet je een nieuwkomer aanvoerder maken, die alleen in de Eerste Divisie heeft gespeeld”, doelt Derksen op Van den Boomen. “Of een buitenlander.”

Ook Valentijn Driessen snapt bij De Telegraaf weinig van de keuze van Steijn en noemt naast de moeizame interviews nog een aantal redenen waarom hij Bergwijn geen aanvoerder had gemaakt. Waar Tadic buiten het veld een voorbeeld was voor velen in onder andere de sportschool, liet Bergwijn in zijn eerste interview al blijken dat hij dat meer de eigen verantwoordelijkheid vindt van zijn medespelers.

“Daar heeft hij wel gelijk in. Maar dit zijn tieners, begin twintigers, die soms net iets te veel verdienen. Dan moet je soms uit je plaat gaan. Dat moet een trainer doen, maar dat moet de aanvoerder ook doen”, zei Driessen, die ook twijfelt aan de interviewcapaciteiten van de buitenspeler. “Zijn eerste interview bij ESPN, daar werd ik niet echt warm van. Het is geen Tadic. (…) Al zegt het ook iets over de selectie van Ajax, dat er geen andere kanonnen zijn om aanvoerder te zijn.”