Stewart verklapt volgende transferplannen van PSV: 'Daar zijn we mee bezig'

PSV is met de komst van Sergiño Dest nog niet klaar op de transfermarkt. De Eindhovenaren hebben al een drukke transferperiode achter de rug, maar technisch directeur Earnest Stewart richt zijn pijlen nog op een extra versterking. De defensie moet nog een impuls krijgen.

Stewart ging na de aankondiging van de transfer van Dest via de clubkanalen in op de selectie van PSV. "Achterin zijn we nog steeds bezig. De komende dagen gaan we kijken of we daar op de juiste manier invullen kunnen gaan geven. Maar dat moet wel passen in wat we kunnen doen. En het moet een aanvulling zijn op onze selectie. Dus we zijn nog wel even bezig", vertelde de technisch directeur over het restant van de transferperiode.

Artikel gaat verder onder video

Het behalen van de Champions League speelt daarin ook een rol voor PSV. "Dat kan zeker een boost geven. Maar anderzijds is het niet zo dat we andere dingen gaan doen als dat gebeurt. We zijn heel gedegen aan de slag gegaan toen Peter Bosz eenmaal binnenboord was. Dat proberen we op de juiste wijze af te maken. We willen een goede selectie neerzetten voor onze supporters die hoge ogen kan gooien in de competitie en de Champions League."

PSV haalde naast Dest ook Noa Lang, Ricardo Pepi, Jerdy Schouten en Malik Tillman al naar het Philips Stadion. Xavi Simons en Érick Gutiérrez lieten Eindhoven achter zich. Daar lijkt Ibrahim Sangaré nog bij te gaan komen. Stewart verwacht daarnaast dat er de komende weken nog spelers op huurbasis gaan vertrekken bij PSV. Daar wordt echter pas weer aandacht aan gegeven na de wedstrijd tegen Rangers in de play-offs voor de Champions League.