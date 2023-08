Streep door transfer Berghuis: 'Ajax wil hem niet laten gaan'

Steven Berghuis gaat deze zomer niet naar Antwerp FC. De aanvaller van Ajax was in gesprek met Mark van Bommel en Marc Overmars, maar gaat de overgang toch niet niet maken. Dat heeft trainer Van Bommel maandag bevestigd.

Antwerp FC had wel degelijk interesse in de buitenspeler, wat afgelopen week naar buiten kwam. “Steven is een topspeler”, zei Van Bommel bij Radio 538 desgevraagd. “Maar het gaat niet door. We hebben genoeg Nederlanders”, glimlachte de oefenmeester met een knipoog. Met de vraag of er een quotum op Nederlanders stond, ging Van Bommel er nog wat serieuzer op in.

Artikel gaat verder onder video

“Nee, zeker niet. Maar we moeten respecteren dat Ajax hem niet wil laten gaan”, bevestigde Van Bommel de poging van Antwerp FC om de international van Nederland te halen. Zonder Berghuis hoopt Antwerp FC de groepsfase van de Champions League te halen. Volgende week wacht de eerste wedstrijd in de play-offs tegen de winnaar van AEK Athene-Dinamo Zagreb. “We gaan er vanuit dat we het halen, maar dat is niet altijd ook zo.” Vorig seizoen ging Antwerp FC er in de voorrondes van de Conference League uit onder Van Bommel.

Het vraaggesprek bij Radio 538 ging hoofdzakelijk over het Eredivisie-debuut van zoon Ruben van Bommel. “Hij heeft zeker kwaliteiten, maar hij moet het elke keer laten zien. Hij moet inhoud kweken. Hij komt van MVV, de Eredivisie vragt een andere intensiteit, een ander niveau.” Op de vraag of Van Bommel jr. beter is dan senior op dezelfde leeftijd, bevestigde Van Bommel uiteindelijk. “Het is moeilijk om te vergelijken, maar ik denk dat hij verder was dan ik destijds”, zei hij.