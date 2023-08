Sturm Graz laat PSV even schrikken, maar dan staat Joey Veerman op: 'Schitterend doelpunt'

Wie dacht dat de return tussen Sturm Graz en PSV in de derde voorronde van de Champions League zou vervelen, komt vooralsnog bedrogen uit. Beide ploegen maken er een heerlijke open wedstrijd van en dat heeft al geleid tot twee doelpunten. Sturm Graz opende na een klein half uur de score, maar een paar minuten later zorgde Joey Veerman met een fijn schot voor de gelijkmaker.

De treffer van Veerman na 32 minuten zal ongetwijfeld voor heel wat opluchting hebben gezorgd bij iedereen die PSV een warm hart toedraagt. De Eindhovenaren hadden het immers niet makkelijk in Graz. De thuisploeg werd in de eerste 25 minuten al een paar keer serieus gevaarlijk en in minuut 26 was het zelfs raak. Heel erg geschrokken van die tegentreffer was PSV echter niet. Peter Bosz zag vanaf de zijlijn tevreden toe hoe een vlot lopende aanval via Luuk de Jong voor de voeten van Veerman belandde, die zijn ploeg met een bekeken schot weer wat dichterbij de play-offs heeft gebracht.