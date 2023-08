Supporters Manchester United schrikken zich wezenloos door trainingsbeelden Mason Greenwood

Voor het eerst zijn beelden opgedoken van Mason Greenwood die voor zichzelf traint. De aanvaller, die in afwachting is van de uitkomst van een intern onderzoek van Manchester United, oogde niet bepaald fit en scherp.

Op de beelden is te zien dat Greenwood wat schietoefeningen doet terwijl zijn vader Andrew, die ook zijn zaakwaarnemer is, toekijkt. Supporters van Manchester United schrikken van de beelden, zo blijkt uit reacties op sociale media.

Greenwood schoot niet bepaald met scherp. "Wat is er met hem gebeurd?", vraagt een fan zich af. "Ik snap dat het slechts een training is, maar hij ziet er niet meer zo scherp uit", vindt een ander. "Het lijkt wel iedere doorsnee man in een parkje."

Greenwood werd door zijn vriendin Harriet Robson beschuldigd van verkrachting, maar de aanklachten zijn komen te vervallen en dus wordt hij niet meer vervolgd. Robson en Greenwood zijn inmiddels weer samen en sinds vorige maand ook de ouders van een kindje.

Erik ten Hag werd tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen gevraagd naar een mogelijke terugkeer van de 21-jarige Greenwood. "Het is een besluit van de club. Ik heb natuurlijk mijn ideeën en meningen daarover, maar de club beslist. Dat moeten we accepteren", zei de trainer. Het interne onderzoek van de club werd vorige maand afgerond en naar verwachting worden de conclusies naar buiten gebracht voor de eerste competitiewedstrijd (maandag 14 augustus tegen Wolverhampton Wanderers).